Акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО
Об этом сообщили в пресс-службе акимата ВКО.
Согласно материалам дела, 6 октября около 15:00 аким, находясь в служебном кабинете здания акимата, в присутствии жителей и представителей общественных объединений допустил нецензурные выражения, проявив неуважение к окружающим.
Факт правонарушения подтвержден показаниями свидетелей, видеозаписью, а также собственными объяснениями правонарушителя. В суде чиновник признал вину, раскаялся и принёс публичные извинения.
Постановлением суда он признан виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК (мелкое хулиганство) и оштрафован на 55 048 тенге. Постановление не вступило в законную силу.
Видео с ругающимся матом акимом активно стали распространять в соцсетях. В акимате ВКО сообщили, что инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Позже аким решил извиниться.