Акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО

Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области 9 октября рассмотрел административное дело в отношении акима села Шиликти Куаныша Толеухана, обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Согласно материалам дела, 6 октября около 15:00 аким, находясь в служебном кабинете здания акимата, в присутствии жителей и представителей общественных объединений допустил нецензурные выражения, проявив неуважение к окружающим.

Факт правонарушения подтвержден показаниями свидетелей, видеозаписью, а также собственными объяснениями правонарушителя. В суде чиновник признал вину, раскаялся и принёс публичные извинения.

Постановлением суда он признан виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК (мелкое хулиганство) и оштрафован на 55 048 тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Видео с ругающимся матом акимом активно стали распространять в соцсетях. В акимате ВКО сообщили, что инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Позже аким решил извиниться.

