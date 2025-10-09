#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Общество

Акима, который орал на жителей и матерился, наказал суд в ВКО

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 00:12 Фото: freepik
Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области 9 октября рассмотрел административное дело в отношении акима села Шиликти Куаныша Толеухана, обвиняемого в мелком хулиганстве, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Согласно материалам дела, 6 октября около 15:00 аким, находясь в служебном кабинете здания акимата, в присутствии жителей и представителей общественных объединений допустил нецензурные выражения, проявив неуважение к окружающим.

Факт правонарушения подтвержден показаниями свидетелей, видеозаписью, а также собственными объяснениями правонарушителя. В суде чиновник признал вину, раскаялся и принёс публичные извинения.

Постановлением суда он признан виновным по части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях РК (мелкое хулиганство) и оштрафован на 55 048 тенге. Постановление не вступило в законную силу.

Видео с ругающимся матом акимом активно стали распространять в соцсетях. В акимате ВКО сообщили, что инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Позже аким решил извиниться. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Мангистау наказали акима за оформление земли на имя матери
00:35, 25 июля 2025
В Мангистау наказали акима за оформление земли на имя матери
Аким орал и матерился – видео с извинениями
13:53, 08 октября 2025
Аким орал и матерился – видео с извинениями
Выбил телефон из рук пациентки: агрессивного стоматолога наказали в Конаеве
18:43, 16 января 2025
Выбил телефон из рук пациентки: агрессивного стоматолога наказали в Конаеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: