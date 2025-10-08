#АЭС в Казахстане
Общество

Аким орал и матерился на встрече с жителями

Куаныш Толеухан, сельский аким в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 11:06 Фото: gov.kz
В Восточно-Казахстанской области на видео сняли сорвавшегося на крики и мат акима, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел с акимом Шиликтинского сельского округа Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (ВКО) Куанышем Толеуханом. На распространяемых в соцсетях кадрах он кричит во время перепалки на встрече с населением и в какой-то момент переходит на нецензурную речь.

В акимате ВКО 8 октября прокомментировали произошедшее.

"По данному факту от акима Зайсанского района затребованы официальные пояснения. Акиматом Восточно-Казахстанской области инициирована передача материалов в Совет по этике Агентства по делам государственной службы для рассмотрения вопроса о нарушении норм служебной этики. Подобные проявления недопустимы", – сказано в сообщении.

Руководство области предупредило, что за нарушения этических норм к сотрудникам будут применяться самые строгие меры.

Летом 2025-го скандал из-за цветов разгорелся вокруг акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Ляззат Бердыбаевой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
