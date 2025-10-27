Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда/ Душанбе, 10 октября
27 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию, сообщила пресс-служба Акорды. Визит запланирован на 12 ноября.
"Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран", – говорится в сообщении.
Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.
Ранее президент Токаев снял с должности заведующего отделом внутренней политики АП.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript