События

Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 14:38
27 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Россию, сообщила пресс-служба Акорды. Визит запланирован на 12 ноября.

"Главы государств отметили особое значение предстоящих переговоров в Москве для дальнейшего развития стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран", – говорится в сообщении.

Также были затронуты некоторые аспекты современной ситуации в мире.

Ранее президент Токаев снял с должности заведующего отделом внутренней политики АП.

