С какими еще предложениями выступил Токаев на саммите в Азербайджане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 7 октября 2025 года на XII саммите Организации тюркских государств (ОТГ), предложил учредить Центр цифровых инноваций и создать Совет передового опыта по энергоэффективности, сообщает Zakon.kz.

Остановившись на значении цифровизации и искусственного интеллекта, президент подчеркнул, что Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством.

"Для широкого внедрения ИИ мы начали подготовку квалифицированных кадров. С начала года более 400 тысяч студентов прошли специальное обучение. Кроме того, мы планируем открыть первый исследовательский университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выдвинул ряд инициатив, которые можно реализовать в рамках организации.

"Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.Aі. Предлагаю на его базе создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал. Следует рационально использовать потенциал цифровизации и ИИ во благо наших народов, а также предотвращать риски и вызовы, связанные с новыми технологиями. Поэтому предлагаю посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме "Искусственный интеллект и цифровое развитие". Мы готовы организовать международную конференцию с участием квалифицированных экспертов в преддверии этой встречи", – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что в нынешних условиях первостепенного внимания требует развитие энергетики.

"Эта отрасль – стержень экономики и важный элемент нашего стратегического партнерства. Сегодня мы реализуем общие инфраструктурные проекты и формируем безопасные и удобные маршруты транспортировки энергетических ресурсов. Отличным примером плодотворного сотрудничества в этой сфере является проект "Зеленый энергетический коридор", осуществляемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Считаем, что особый акцент следует сделать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь, на солнечной энергии. В связи с этим, предлагаем создать в рамках Организации тюркских государств Совет передового опыта по энергоэффективности. Следует отметить, что освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии Казахстана", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению главы государства, одной из самых сложных глобальных проблем является дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии.

"Учитывая, что водные ресурсы рек – это общее достояние, мы нуждаемся в новых подходах, обеспечивающих их эффективное использование. Следует рассмотреть возможность принятия Совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему "Общее видение устойчивого будущего" . Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана предложил создать Совет по кибербезопасности в рамках ОТГ. Он также заявил, что Казахстан поддерживает идею создания формата "Организация тюркоязычных государств +".