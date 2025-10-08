Развитие Талдыкоргана: Бейбит Исабаев проверил строящиеся объекты города

Аким области Жетыcу Бейбит Исабаев в рамках рабочего объезда посетил несколько строительных площадок города Талдыкорган. В ходе объезда глава региона проинспектировал ход, качество и темпы строительства, дав ряд поручений акиму города и подрядным организациям, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области Жетысу, в первую очередь глава региона осмотрел, как идет благоустройство территории монумента "Үш ата", установленного в 2006 году в честь Ескельды би, Балпык би и Кабылиса жырау. Здесь Бейбит Исабаев, оставшись недовольным качеством строительства, подвергнул строгой критике работу подрядной организации ТОО "Qyran qurylysshy". В частности, выявлены недочеты в укладке плитки, тротуара, ступеней. Прокомментировав ситуацию, заместитель директора подрядной компании Аслан Бекенов заверил, что все замечания будут устранены, и объект будет сдан в срок.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу/Александр Склабовский

Следующим объектом стал микрорайон "Жетысу", где завершаются работы по ремонту дворов многоэтажных домов. В частности, идет монтаж оборудования для детских площадок, также рабочие кладут асфальт. В целом в этом году в Талдыкоргане благоустроят 59 дворов, в том числе 11 – в микрорайоне "Жетысу", 18 – "Жулдыз". Кроме того, отремонтируют кровли 39 и обновят фасады 20 многоэтажных жилых домов. И в планах – такие же проекты в других микрорайонах Талдыкоргана, например, "Гарышкер" и "Мушелтой".

Побеседовав со строителями, Бейбит Исабаев подчеркнул, что все работы должны быть произведены качественно, а объекты сданы в срок на благо населения.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу/Александр Склабовский

Напомним, по поручению акима области с прошлого года начаты работы по благоустройству устаревших дворов многоэтажных домов. В первую очередь за два года были проведены работы по ремонту всех 14 дворов микрорайона "Улан", получившие положительную оценку жителей. На данном этапе в этом микрорайоне продолжаются работы по ремонту фасадов, кровли, витражей.

Новый парк в микрорайоне "Кулагер" стал следующим объектом объезда акима области. Введенный недавно ко Дню города парк уже стал одним из излюбленных мест горожан, проживающих в новом микрорайоне. Проделанная работа по строительству и благоустройству объекта получила положительную оценку акима области. В дальнейших планах – поэтапное озеленение.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу/Александр Склабовский

Как отметил аким города Ернат Базил, микрорайон "Кулагер" активно застраивается. Одновременно идет строительство домов сразу на 500 квартир. В планах – строительство школы, а также детского сада за счет инвестора.

Без внимания главы региона не осталось и жилищное строительство. Осмотрев готовые квартиры, Бейбит Исабаев обсудил детали с представителями подрядной организации – ТОО "Промкомплекст-Б". Он также предупредил, что качество жилья должно быть на особом контроле, чтобы новоселы, въехав в долгожданные квартиры, не начинали жизнь в них с устранения недоделок.

А в жилом массиве "Жастар-3" идет строительство одновременно десятков коттеджей. Напомним, эти коттеджи строят несколько организаций, а затем государство выкупает готовое жилье для очередников, стоящих в очереди на получение жилья в Талдыкоргане. Так, если в прошлом году было выкуплено 56 домов, то в этом году планируется выкупить еще 220, а всего здесь будет свыше 780 коттеджей. При этом постепенно и этот жилой массив будет благоустроен, появятся социальные объекты, а сейчас идет прокладка дорог.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу/Александр Склабовский

Посетив один из построенных недавно коттеджей, аким области Бейбит Исабаев лично убедился в удобстве планировки и качестве строительства.

В завершение объезда глава региона ознакомился и с ходом ремонта дороги по улице Кабанбая батыра общей протяженностью 2,3 км, где сейчас работы ведутся на пересечении с улицей Рустембекова.

К слову, на участке трудится порядка 30 человек, задействовано 13 единиц техники, объект будет сдан до конца октября.