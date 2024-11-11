Строящиеся объекты в Наурызбайском районе осмотрел аким Алматы

Рабочий объезд Наурызбайского района совершил аким Алматы Ерболат Досаев. В рамках поездки он осмотрел ряд важных для благоустройства города объектов и дал поручения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса ознакомился с ходом строительства жилья повышенной комфортности для социально уязвимых слоев населения (СУСН) и работающей молодежи в микрорайоне Шугыла.

Акиму доложили, что в рамках реализации Государственной программы аренды жилья в текущем 2024 году в коммунальный жилищный фонд передано более 4 тыс. квартир ценой 410 тыс. тенге за 1 кв. м в ЖК Alem City 2,3, Alem City 4/2 и Medeu City (91,8 млрд тенге).

Из них 2100 квартир для рабочей молодежи и 2 тыс. – для алматинцев, относящихся к социально уязвимым слоям населения. Эти квартиры были приобретены в 2022-2023 годах.

Для рабочей молодежи жилье в указанном выше объеме было полностью распределено. В 2 тыс. квартир в данный момент проходит заселение, которое будет проводиться в два этапа. Из них 1080 квартир уже распределили летом текущего года, остальные 920 сейчас распределяются.

Управление строительства планирует до конца текущего года приобретение еще 1050 квартир для работающей молодежи и 2100 квартир – для социально уязвимых слоев населения.

Нарекание главы мегаполиса вызвал некачественный асфальт у жилых комплексов, отсутствие пандусов у входной группы. Пройдя в квартиры, градоначальник сделал замечание, что пороги не совсем удобные, так как высоко подняты. Но в то же время отметил удачную планировку квартир.

Застройщики пообещали в короткие сроки исправить недочеты.

Обойдя территорию жилых комплексов, Ерболат Досаев указал на недостаточно облагороженные участки озеленения.

Фото: акимат Алматы

Также аким города осмотрел новый детский сад, построенный рядом с ЖК микрорайона Шугыла.

Строительство дошкольной организации на 320 мест было начато в мае 2022 года. Проект был разделен на две части – возведение здания с благоустройством и строительство инженерных сетей. Однако его реализация затянулась из-за неисполнения подрядными организациями договорных обязательств.

В связи с этим Управлением строительства были поданы судебные иски в отношении ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест" и ТОО "Теплоэнергострой" о признании их недобросовестными участниками государственных закупок и взыскании неустоек. В отношении первого подрядчика исковые требования удовлетворены в полном объеме, второй иск находится на рассмотрении.

Так, строительство и внутренняя отделка детского сада завершены в полном объеме. Территория благоустроена, необходимое оборудование установлено. Все инженерные сети подведены и подключены.

Таким образом, глава города убедился, что объект полностью готов к вводу в эксплуатацию.

В здании предусмотрены специализированные помещения для занятий с детьми, в том числе зал для гимнастических и музыкальных занятий, а также помещения для персонала. Планировка выполнена так, что группы для пребывания детей максимально изолированы друг от друга и от административно-хозяйственных помещений.

Фото: акимат Алматы

В ходе осмотра дошкольной организации Ерболат Досаев указал руководству управлений строительства и образования на некоторые недочеты, которые поручил устранить в короткие сроки.

"Новый район активно развивается. И в целях обеспечения шаговой доступности социальной инфраструктуры для жителей близлежащих домов было принято решение построить в данном микрорайоне еще один детский сад. Люди ждут его открытия, поэтому необходимо учесть все замечания, устранить дефекты. До конца года детский сад должен начать принимать детей", – сказал аким.

К слову, в Наурызбайском районе функционируют 148 детских садов. Власти города стремятся максимально сократить дефицит мест – в следующем году планируется завершить строительство еще двух детских садов, которые рассчитаны на 320 мест каждый.

Затем Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства пешеходной зоны в мкр. Шугыла, осуществленного в рамках программы "Бюджет народного участия". По поручению акима Алматы финансирование этой программы в текущем году увеличено до 18,8 млрд тенге. К слову, в 2023 году бюджет составлял 12,9 млрд. Так, с 2019 по 2023 год было реализовано 1186 проектов по заявкам граждан.

Фото: акимат Алматы

За обустройство пешеходной зоны в мкр. Шугыла взялись две подрядные организации – ТОО Stamp service и KENGURU group. Тротуары выложены брусчаткой (площадь в 2700 кв. м), высажено более 208 деревьев и 590 кустарников. Все озеленение оснащено автоматизированной системой полива. Вокруг установлены современные лавочки и энергосберегающее освещение. Появятся оригинальные переходные мосты, выполненные из дерева, и качели. По проекту вокруг возведут гибридные площадки с оригинальными деревянными песочницами.

Фото: акимат Алматы

Аким обратил внимание, что между жилым комплексом на асфальтированной части территории нет дорожной разметки, а на люках отсутствуют решетки. Подрядчики обещали нанести необходимые полосы и сделать движение вдоль многоэтажек более понятным и систематизированным.

Во время осмотра дворовой территории и пешеходной зоны мкр. Шугыла с главой города побеседовали местные жители. Алматинцы не только выразили слова благодарности за проведенную реновацию их микрорайона, но и обратились к градоначальнику с просьбами. Среди пожеланий по улучшению пешеходной зоны были замечания по недостаточному количеству установленных камер уличного наблюдения и отсутствию парковочных мест. На эти и другие вопросы Ерболат Досаев пояснил, что все эти улучшения в благоустройстве района предусмотрены, необходимо только набраться терпения.

"Будет установлено порядка 900 камер видеонаблюдения, изображения с которых выведены в центры оперативного управления. Также есть планы для создания многоуровневой парковки для удобства жителей. Все обязательно появится. Это место станет для местных жителей своеобразной точкой притяжения аллейного типа", – сказал аким.

Фото: акимат Алматы

Следующей локацией в рабочем объезде главы мегаполиса стало ознакомление с ходом строительства сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Акжар (II очередь), а также презентация проекта строительства канализационного коллектора ("Каргалы").

Ранее жители Наурызбайского района выражали обеспокоенность состоянием системы водоснабжения и водоотведения района, на что Ерболат Досаев пояснял, что эти объекты являются одной из приоритетных задач в плане налаживания их бесперебойной работы.

Фото: акимат Алматы

После того, как значительная часть района, ранее представляющая собой дачные массивы и садоводческие товарищества, была присоединена к городу, сети, не предназначенные для круглогодичного использования, перестали справляться со своей задачей. В этой связи в районе были начаты работы по строительству 90 км новых сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Акжар и Карагайлы. На эти цели выделено 3,5 млрд тенге. Завершение работ планируется до октября 2025 года.

Сегодня аким осмотрел ход работ, которые начались в июле 2024 года. Завершить строительство планируют в декабре 2025 года. Материал закуплен на 100%, а по состоянию на сегодня работы завершены на 23 участках (16,1 км).

Фото: акимат Алматы

Также аким выслушал отчет по ходу строительства канализационного коллектора от фильтровальной станции "Каргалы". Станция была построена в этом районе для кардинального решения проблемы с водоотведением в конце 2023 года. Но для полноценного функционирования данной станции необходимо строительство канализационного коллектора.

"При проектировании фильтровальной станции "Каргалы" в 2019 году строительство канализационного коллектора не было учтено. Для того, чтобы устранить недостатки и обеспечить правильную последовательность работ, сейчас мы укладываем магистральные сети, а затем перейдем к распределительным. После завершения строительства коллектора он будет подключен к фильтровальной станции "Каргалы". Это обеспечит жителей стабильным водоснабжением и централизованной канализацией". Ерболат Досаев

Общая протяженность коллектора составляет 8,6 км. Работы ведут две подрядные организации по заказу Управления энергетики и водоснабжения и акимата района – ТОО "НКО" и "Көлсай Строй". На сегодняшний день готовность проекта составляет около 70%. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца ноября текущего года.

Реализация проекта позволит обеспечить водоотведение для более чем 50 тыс. жителей микрорайонов Карагайлы, Курамыс, Каргалы и Таусамалы. Это будет способствовать экологической безопасности в активно развивающемся районе, снижая риски загрязнения и улучшая санитарные условия для населения.

Глава города поручил акиму Наурызбайского района и руководителю Управления энергетики и водоснабжения ускорить темпы выполнения работ и обеспечить качественное, своевременное завершение строительства коллектора.

Ерболат Досаев отметил, что завершение строительства канализационного коллектора позволит жителям присоединенных к городу микрорайонов подключиться к центральным коммуникациям и обеспечит устойчивое развитие инфраструктуры Наурызбайского района.

Ранее аким Алматы осмотрел вновь выстроенные по нацпроекту комфортные школы в Алматы.