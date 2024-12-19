Проекты на 33,2 млрд тенге готовы реализовать инвесторы в области Жетicу - Бейбит Исабаев

Аким области Жетicу Бейбит Исабаев на брифинге в СЦК 19 декабря 2024 года рассказал, что делается в регионе для развития отечественного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Бейбит Исабаев отметил, что за 11 месяцев 2024 года план по основным индикаторам перевыполнен. Краткосрочный экономический индикатор составил 112,3%.

"Среди отраслей рост составил в сельском хозяйстве – на 3,7% (405,3 млрд тенге), промышленности – на 3,6% (310,5 млрд тенге), ввод жилья – 4,4% (283,7 тыс. кв. м), строительные работы выросли в 1,4 раза (262,8 млрд тенге), объем торговли – в 1,3 раза (784,1 млрд тенге). С начала года в экономику области привлечено 396 млрд тенге инвестиций с ростом на 38%, в том числе частных – 291 млрд тенге. В целом в государственный бюджет поступило 286 млрд тенге, в том числе местный бюджет увеличился в 1,6 раз и достиг 106 млрд тенге", – добавил аким.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.

"В этом году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 35 млрд тенге, из них 23,3 млрд тенге (66,6%) – субсидии. Посевные площади сельскохозяйственных культур составили 510 тыс. га. Произведено 872 тыс. тонн зерновых, 195 тыс. тонн масличных, 266 тыс. тонн овощебахчевых культур, 132 тыс. тонн картофеля. Обеспечен рост всех видов поголовья скота и производства мяса, молока (мясо – 103,1%, молоко – 102,5%). Поголовье 4 основных видов скота достигло 2,5 млн голов", – подчеркнул глава региона.

Отмечается, что в 2024-2026 годах планируется реализовать 31 инвестиционный проект общей стоимостью 33,2 млрд тенге, в том числе 13 проектов введены в этом году. Речь идет о 4 молочно-товарных фермах, откормочной площадке, молочном цехе и семи проектах по ирригации.

"Со дня образования области в регионе введено в эксплуатацию 43 новых производства, расширено девять действующих производств, в результате было трудоустроено более 1 тысячи человек. Также возобновил работу простаивающий завод по производству подсолнечного масла "Агрокомплекс "Жетысу Мажико" мощностью 500 тонн и введен в эксплуатацию современный завод по производству промышленных аккумуляторов "Asma Industrial" в Талдыкоргане. Сейчас в области налажено производство цемента, аккумуляторных батарей, керамической плитки, развивается производство комбикормов, солнечных панелей. В целом в регионе зарегистрировано 549 промышленных предприятий, на которых работает более 30 тыс. человек", – доложил Бейбит Исабаев.

В этом году завершается строительство трех объектов возобновляемых источников энергии с установленной мощностью 42 МВт стоимостью 23 млрд тенге: Коринская ГЭС – 29 МВт, Верхне-Басканская ГЭС-2,3 – 13 МВт. До 2028 года планируется реализовать шесть проектов мощностью 82 МВт стоимостью 44 млрд тенге.

"В рамках развития горнорудного сектора начата реализация крупного проекта по строительству металлургического комбината стоимостью 1,3 трлн тенге с созданием более 2 тыс. рабочих мест и мощностью 860 тыс. тонн медного концентрата в год. Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Строительство комбината начнется в 2025 году и завершится в 2027. В целом в инвестиционном портфеле области до 2030 года имеется 189 проектов на сумму 2,6 трлн тенге, где планируется создать более 11 тыс. рабочих мест, в том числе 121 проект на стадии реализации", – резюмировал аким.

12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с Центром настольного тенниса, который был построен за счет общественного фонда "Жетісу-Қолдау".