Аким Акмолинской области встретился с депутатами Мажилиса

В Кокшетау состоялась рабочая поездка депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Народные избранники ознакомились с рядом ключевых проектов, реализуемых в сфере жилищного строительства, социальной поддержки населения, благоустройства и цифровизации.

Встречу с депутатами провел аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, который подробно рассказал о результатах, достигнутых регионом, и стратегических направлениях развития.

Первым пунктом визита стали жилые дома по улице Быковского, возведенные по программе "Реновация". Новостройки соответствуют современным стандартам энергоэффективности и комфорта, в ближайшее время сюда заселятся новые жильцы.

Фото: РСК Акмолинской области

"Программа реновации стартовала в 2024 году. За это время построены новые дома в Кокшетау и Щучинске, а сейчас реализуется шесть проектов по области. В этом году ключи от квартир получили 107 семей, еще около 90 новоселов заселятся в октябре", – сообщил заместитель председателя правления АО "СПК "KOKSHE" Али Алиев.

По словам Марата Ахметжанова, программа рассчитана до 2030 года и позволит тысячам акмолинцев улучшить жилищные условия, а также кардинально обновит облик городов и районных центров.

Фото: РСК Акмолинской области

Депутаты также посетили Центр активного долголетия, рассчитанный на 150 человек. Здесь пожилые жители занимаются вокалом, танцами, рисованием и другими видами творчества. Учреждение стало модельным примером реализации принципа социальной инклюзии и активного долголетия.

Фото: РСК Акмолинской области

Следующим объектом стала территория благоустройства в рамках проекта "Көк Шалғын". Ведутся работы по реконструкции парка Героям, обновлению Аллеи славы и площади Независимости. Народные избранники осмотрели и новую набережную "Жағалау" протяженностью 1,4 километра – она уже стала излюбленным местом отдыха жителей Кокшетау.

Завершающим пунктом программы стал центр "Digital Aqmola" – цифровой штаб региона, где в режиме реального времени ведется сбор и анализ данных по ключевым направлениям развития области. Здесь депутаты стали свидетелями того, как современные технологии уже интегрированы в систему государственного управления.

"Сегодня мы присутствуем в "Digital Aqmola" – центре, созданном в рамках реализации ежегодного Послания президента в части внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта. Здесь аккумулированы все цифровые решения – это площадка для IT-инициатив и стартапов, где управление цифровизации выступает единым оператором и драйвером цифровой трансформации. Это фактически "Дом цифровизации", где сосредоточены ключевые ресурсы для внедрения инноваций. Местные IT-специалисты создают стартапы, не покидая родной город. Уже зарегистрировано порядка 15 проектов, внедренных в разных отраслях", – отметил аким области Марат Ахметжанов.

Он подчеркнул, что цифровизация стала неотъемлемой частью аграрного сектора региона. По словам главы области, реализация поручений президента по внедрению искусственного интеллекта в сельское хозяйство уже дает первые результаты.

"В Акмолинской области мы разрабатываем пилотный кейс применения искусственного интеллекта на примере хозяйства "Дихан-Плюс". Это наглядный пример успешного внедрения цифровых решений, позволяющих повысить эффективность аграрного производства и вывести хозяйство на новый уровень развития", – сказал он.

Фото: РСК Акмолинской области

Аким сообщил, что аграрный сезон текущего года проходит успешно. Площадь уборочных работ увеличена до 5,5 миллиона гектаров, собрано более 6,7 миллиона тонн зерна при средней урожайности 16 центнеров с гектара.

"Благодаря поддержке государства и слаженной работе аграриев область показывает устойчивый рост. По итогам года мы планируем обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1 триллиона 200 миллиардов тенге и тем самым укрепить позиции лидера аграрного сектора страны", – сказал Марат Ахметжанов.

Особое внимание аким уделил вопросам глубокой переработки зерна и привлечения инвестиций. В регионе реализуется совместный проект с китайской компанией Dalian стоимостью 650 млн долларов США. На первом этапе он обеспечит переработку около миллиона тонн зерна в год с перспективой увеличения до трех миллионов.

Депутат областного маслихата Айдарбек Ходжаназаров, подводя итоги поездки, отметил, что опыт Акмолинской области заслуживает распространения на другие регионы страны.

"Благодаря цифровым технологиям управление становится прозрачнее, а решения – более точными и оперативными. Это наглядный пример того, как современные технологии могут улучшать жизнь людей", – подытожил Ходжаназаров.