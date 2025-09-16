#АЭС в Казахстане
События

Президент ознакомился с инвестиционными и социальными проектами в Акмолинской области

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 18:56 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с реализуемыми в Акмолинской области инвестиционными и социальными проектами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, аким области Марат Ахметжанов доложил о запуске пилотного кейса по внедрению искусственного интеллекта в аграрной сфере на примере хозяйства "Дихан-Плюс". Здесь разработаны агротехнические решения, которые обеспечат прибавку урожайности, увеличение прибыли предприятия и дополнительные поступления в бюджет. В планах – масштабирование этой системы по всей Акмолинской области.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по привлечению инвестиций, запуске новых проектов в обрабатывающей промышленности, агропромышленном комплексе и строительной отрасли.

Главе государства рассказали об обеспечении жильем социально уязвимых категорий, начале строительства ТЭЦ в Кокшетау, решении проблем водо- и теплоснабжения областного центра и других населенных пунктов, строительстве медицинских, спортивных объектов, развитии инфраструктуры.

Ранее планы цифровой трансформации Акмолинской области представили Токаеву.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
