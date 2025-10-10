#АЭС в Казахстане
События

Последние теплые дни: погода в Алматы на неделю

Погода в Алматы осенью, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 18:57 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным Гидрометцентра, на следующей неделе в южной столице осадков не будет. Температура воздуха в дневные часы прогреется до +25°С, но ночью ожидаются заморозки.

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов РГП "Казгидромет" Алматы Даулет Кисебаев, в ближайшие трое суток в южной столице прогнозируется теплая погода с последующим повышением температуры. В отдельные дни возможен сильный ветер.

Рабочая неделя также порадует осенним теплом. Несмотря на календарную середину осени, столбики термометров уверенно держатся на плюсовых отметках в дневные часы. Но следует взять во внимание, что, вероятно, для алматинцев оно станет последним аккордом "золотой осени".

Прогноз погоды по Алматы на 11-17 октября 2025 г.

11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, на поверхности почвы заморозки -1°С, днем +16+18°С.

12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.

13 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +17+19°С.

15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С.

16-17 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили погоду по стране на субботу, 11 октября 2025 года. Специалисты прогнозируют, что под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике пройдут осадки в виде дождя и снега.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
