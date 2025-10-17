#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
События

Туман, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 19:42 Фото: pixabay
В 16 областях Казахстана на 18 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на следующую неделю в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Снег, заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу
20:01, 10 октября 2025
Снег, заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в РК на субботу
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
19:48, 03 октября 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
20:02, 02 октября 2025
Туман, заморозки до -3, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: