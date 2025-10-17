Туман, снег и дожди: штормовое предупреждение объявили в Казахстане на субботу

В 16 областях Казахстана на 18 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На западе области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области высокая пожарная опасность.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

