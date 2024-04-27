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Более 123 тысяч деревьев посадили в Актюбинской области за неделю

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 19:29 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В ходе недели "Жасыл аймақ" (21-27 апреля), организованной в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан", в Актюбинской области было высажено свыше 123 тысяч саженцев, сообщает Zakon.kz.

27 апреля по области прошла массовая посадка деревьев, в которой принял участие и глава региона. Асхат Шахаров посадил ели возле духовно-нравственного центра "Анаға тағзым". К акции присоединились жители и строительные компании ТОО "Ерен-групп", ТОО "Nomad City", ПК "Нектар", ТОО "Build Company". Ими было посажено 25 елей.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В микрорайоне Алтын Орда госслужащие высадили 650 ясеней, в Триатлон-парке работники департаментов посадили 20 елей, а в Центральном парке его арендаторы – 100 ясеней.

В акции приняли участие жители региона, депутаты, разные молодежные организации, предприятия и трудовые коллективы, которые в общественных местах высадили свыше двух тысяч елей и ясеней.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В общем в рамках недели "Жасыл аймақ", прошедшей в области, наибольшее количество деревьев было посажено в Иргизском районе – 84 тыс. деревьев. Кроме того, для остановки песка в селе Жылтыр Шалкарского района посажено 25 тыс. деревьев, а в Актобе – 10 тыс. Каждый район внес значительный вклад в озеленение родного края.

посадка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Саженцы были привезены из семи лесхозов области. Их бесплатно раздавали социальным объектам: поликлиникам, школам, детским садам.

Работы по благоустройству и озеленению Актюбинской области продолжатся и дальше.

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