Кого наказали за провалы дороги в Алматы
Технадзор лишили аккредитации за провалы дороги в Алматы. Об этом 23 октября 2025 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что после обвала асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан Управление градостроительного контроля Алматы провело внеплановую проверку по объекту строительства инженерных сетей в мкр. Достык.
"В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО "Алатау сапа курылыс", осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности".Пресс-служба акимата Алматы
Кроме того, в отношении подрядной организации – ТОО "Спецкоммунстрой" за отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства также приняты административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений.
"В рамках поручения акима Дархана Сатыбалды по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ", – подчеркнули в Управлении градостроительного контроля Алматы.
21 октября 2025 года стало известно о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы в Алматы.
