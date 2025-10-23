Кого наказали за провалы дороги в Алматы

Технадзор лишили аккредитации за провалы дороги в Алматы. Об этом 23 октября 2025 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что после обвала асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан Управление градостроительного контроля Алматы провело внеплановую проверку по объекту строительства инженерных сетей в мкр. Достык.

Материал по теме Трещины и ямы: новый асфальт разрушился под автобусами после дождя в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО "Алатау сапа курылыс", осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, в отношении подрядной организации – ТОО "Спецкоммунстрой" за отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства также приняты административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений.

"В рамках поручения акима Дархана Сатыбалды по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ", – подчеркнули в Управлении градостроительного контроля Алматы.

21 октября 2025 года стало известно о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по ул. Абиша Кекилбайулы в Алматы.