Синоптики предупредили жителей трех городов Казахстана
Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Актау, Алматы, ночью в городе Усть-Каменогорск.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
В Астане и 15 областях РК объявили штормовое предупреждение на 12 октября.