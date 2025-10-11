#АЭС в Казахстане
События

Заморозки, ветер и туман: в Астане и 15 регионах объявили штормовое предупреждение

облака, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 17:50 Фото: freepik
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах РК на 12 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается ветер с порывами до 20 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах порывы ветра до 20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1–6 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 3–5 градусов.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и западе области — высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, юге и востоке порывы ветра до 20 м/с, днем до 20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау порывы ветра до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе порывы ветра до 20 м/с, днем до 23 м/с. В Петропавловске порывы ветра до 20 м/с.

В Туркестанской области днем в горных и предгорных районах порывы ветра до 20 м/с. На севере, юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте порывы ветра до 20 м/с. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается гроза. Днем на западе и юге области порывы ветра до 20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, севере и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Утром и днем на севере порывы ветра до 18 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре, днем на западе и в центре ожидаются туман и гололед. Днем на юго-западе порывы ветра до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горах порывы ветра 15–20 м/с, временами до 28 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки до 1 градуса. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность. В Таразе порывы ветра до 28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке, днем на западе, севере и востоке ожидаются туман и гололед. На севере области порывы ветра до 20 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстана на 12 октября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
