События

Искусственный интеллект помогает "Казахмыc" точнее моделировать месторождения

конференция, ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 14:00 Фото: Telegram/kazakhmys_news
"Казахмыс" внедряет технологии искусственного интеллекта в геологоразведку и добычу полезных ископаемых.

Новая система Micromine Advance с модулем Grade Copilot, запущенная в мае 2025 года, позволяет быстро и точно моделировать месторождения, делая производство более эффективным и данные – максимально достоверными.

Инновации стали ответом на курс цифровизации, обозначенный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект открывает "невероятные возможности для построения сильного, справедливого и безопасного Казахстана". Пример "Казахмыса" показывает, что эти слова уже воплощаются в реальных промышленных процессах.

О первых результатах внедрения цифровых решений специалисты компании рассказали на VIII Центрально-Азиатской конференции пользователей Micromine в Ташкенте.

Фото: Telegram/kazakhmys_news

Директор Департамента геологоразведки Бекасыл Аукешев провел переговоры с президентом Digital-дивизиона Weir Group (Великобритания) Кристен Уолш и руководителем международных продаж Грегом Слэйтером (США). Участники обсудили развитие программных решений, применение ИИ-инструментов и повышение квалификации казахстанских специалистов.

Параллельно в компании идет оцифровка геологических данных, включая архивные материалы прошлых лет.

Фото: Telegram/kazakhmys_news

Фото: Telegram/kazakhmys_news

Создается единый корпоративный стандарт хранения геоинформации, а программные продукты Micromine используются на всех этапах – от разведки до планирования добычи.

До конца 2025 года "Казахмыс" намерен внедрить новые модули Micromine Advance и Alastri, что позволит добиться полной цифровой интеграции производственных процессов.

Фото: Telegram/kazakhmys_news

На конференции геолог Жан Шомытов представил исследование по месторождению Жаман-Айбат. Благодаря Micromine специалисты установили связь медной минерализации с тектоническими нарушениями, подтвердив эффективность применения ИИ для анализа геологических структур.

Фото: Telegram/kazakhmys_news

Сегодня в "Казахмысе" насчитывается более 400 пользователей Micromine, действует около 300 лицензий и используется свыше 1400 модулей. Уже оцифровано более 90% данных, а обучение прошли более 500 специалистов, многие из которых получили международную сертификацию.

Благодаря этим шагам корпорация укрепляет лидерство в цифровизации горнодобывающей отрасли Казахстана и на практике реализует задачи, обозначенные президентом страны, – развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий в промышленности.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
