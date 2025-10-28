#АЭС в Казахстане
Общество

Искусственный интеллект начнут внедрять в казахстанскую энергетику

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:53 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о планах ведомства по применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для этого создана акселерационная группа по внедрению искусственного интеллекта в топливно-энергетический комплекс, в состав которой вошли представители ведущих компаний отрасли.

"Основная задача группы – выявление отраслевых потребностей и консолидация усилий для реализации кейсов внедрения технологий искусственного интеллекта. Параллельно сформирована AI-альянс из глобальных вендеров и IT компаний, имеющих ИИ-решения в отрасли", – сказал Аккенженов.

Он отметил, что в целях поддержки отечественных IT разработчиков, между министерством и резидентами Astana Hub подписаны меморандумы о совместной апробации и внедрении ИИ-решений в отрасли.

Ранее мы писали, что в казахстанское энергоснабжение планируется ввести 4 млн "умных приборов".

Азамат Сыздыкбаев
