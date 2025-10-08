"Не согласишься – я тебя украду": депутат Абенов возмущен передачами на государственном телевидении

Депутат Мурат Абенов сегодня, 8 октября, на брифинге в Мажилисе прокомментировал эффективность введенной в 2025 году нормы об ужесточении наказания за кражу невесты, передает корреспондент Zakon.kz.

Теперь по закону за такое деяние грозит до 10 лет лишения свободы.

"По крайней мере, профилактическую роль закон начал играть. Тех, кто без согласия ворует невест, нарушая их законные права, кто под видом похищения для женитьбы насилует несовершеннолетних, мы защищаем их права. Многие задумаются перед тем, как идти на такое преступление. Это преступление в том числе и со стороны тех, кто помогал воровать невесту, и тех, кто удерживает, тех, кто ложится на пороге и не выпускает из дома, – всех будем привлекать к ответственности. Многие такие браки заканчиваются разводами, а дети остаются сиротами", – сказал Абенов.

По его данным, только в прошлом году в Туркестанской области было 13 похищений.

"До сих пор по телевизору показывают передачи, где парень заявляет: если ты не согласишься – я тебя украду. На самом деле это откровенная пропаганда нарушения прав женщин. Меня возмущает, что государственное телевидение пропускает такие заявления. Это означает следующее: "если ты не согласишься, я тебя изнасилую и все равно на тебе женюсь, куда ты денешься". На юге много таких случаев", – отметил депутат.

Он также озвучил статистику, согласно которой в прошлом году было совершено 213 таких преступлений. Из них до суда дошло только 10.

"Мы сделали три уровня жесткости. Первый: украл – штраф или на три года в тюрьму. Второй: украл с применением силы, запугивал, шантажировал – от трех до пяти лет. А если при этом была нанесена травма – до 10 лет", – добавил депутат.

Подробно о принятом в мае 2025 года законе можно прочитать по ссылке.