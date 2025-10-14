В каких регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение на 15 октября

В 14 областях Казахстана на 15 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере, юге области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, ночью на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на востоке области порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Днем на юге Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на юге области Абай ожидается туман. Ветер северный, на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с.



В области Жетысу ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 5-7 градусов.



Днем на западе Акмолинской области ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, 15-20 м/с.



Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в предстоящую среду, 15 октября 2025 года, погоду будут определять антициклон и атмосферные фронтальные разделы.

