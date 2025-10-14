Осадки и заморозки: "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 15 октября

В Казахстане в предстоящую среду, 15 октября 2025 года, погоду будут определять антициклон и атмосферные фронтальные разделы, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Погода на ближайшие сутки ожидается без существенных изменений – антициклон обусловит погоду без осадков на большей части Казахстана, а с влиянием атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, юго-востоке страны пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, туманы".

Также сообщается, что ночью в области Жетысу ожидаются заморозки до -2-7°С.

Кроме того, в ряде областей Казахстана ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай,

– в Мангистауской, на северо-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на востоке, в центре области Улытау, на юге области Абай, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на севере, юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды на 15, 16 и 17 октября 2025 года по трем крупнейшим городам Казахстана. Из него следовало, что в Астане похолодает до -12°С, в Алматы потеплеет до +22°С, а в Шымкенте ожидается почти по-летнему жаркая погода. Подробнее – здесь.