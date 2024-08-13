Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили на 14 августа в 15 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный днем, на севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области и в Актау высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Атырауской области временами гроза. Ветер западный, северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе области – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем гроза. Ветер западный, северо-западный днем, порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области сильный дождь, гроза, днем на западе, севере области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области 15-20, временами порывы 23 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ночью и утром гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Костанайской области сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, востоке области гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Актюбинской области гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем гроза. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-20 м/с.



Днем по Жетысуской области ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части сохранится сильная жара +35+37. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сохранится сильная жара +35+37, чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, в центре Абайской области ветер юго-восточный, 15-20 м/с. Днем сильная жара +35+38. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем сильная жара +35. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в Восточно-Казахстанской области сильная жара +35. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ветер северо-западный с переходом на юго-западный в центре, на севере области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, севере Павлодарской области гроза. Ветер западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области временами гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, в центре, в горных районах области, порывы 18-23 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35+38 и чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы днем сохранится сильная жара до +36, высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-восточный днем, порывы 18-23 м/с. Днем сохранится сильная жара +35+37, чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области временами сильный дождь, гроза, днем на западе, севере, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске гроза, днем шквал. Ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 25 м/с.



На севере Западно-Казахстанской области гроза. Ветер западный днем, на юге порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске гроза.



В горах Туркестанской области гроза, днем на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, западный ночью в горах, днем на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара +41. В Шымкенте ветер северо-западный, западный днем, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем сильная жара +41.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов гидрометцентра, какой будет погода в Казахстане в предстоящую среду, 14 августа 2024 года.