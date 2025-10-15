"Будут оштрафованы": акимат Алматы заявил о жесткой позиции по модернизации рынков

Алматы завершает эпоху контейнерной торговли и переходит к цивилизованному формату рынков – современному, комфортному и прозрачному.

Об этом сообщил заместитель акима города Олжас Смагулов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Алматы.

"Со следующего года в соответствии с новым законодательством все городские рынки должны перейти на современный формат торговли. Поэтому Алматы завершает эпоху контейнерной торговли. И с 2026 года мы все переходим на современный формат работы с учетом требований законодательства. Это делается для того, чтобы создать комфортные, безопасные условия не только для работников, но и для посетителей всех рынков", – отметил Олжас Смагулов.

Сегодня полностью модернизированы 29 рынков, где построены капитальные сооружения и обновлена инфраструктура. Еще на 21 рынке продолжаются работы, завершение которых планируется до конца 2026 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На месте устаревшего рынка "Жибек Жолы" новым собственником начнется строительство жилого комплекса и торгового центра современного формата.

В целом, в Алматы за последние годы общее количество рынков сократилось с 59 до 51 в связи с перепрофилированием четырех объектов под торговые центры.

Акимат города понимает обеспокоенность предпринимателей. Рост арендных ставок связан не с желанием повысить прибыль, а с увеличением эксплуатационных и коммунальных расходов после реконструкции, ведь модернизированные рынки подключаются к теплоснабжению, водоснабжению и канализации, обеспечиваются санитарные условия и благоустроенная территория. На период реконструкции арендаторам предоставляются временные торговые места на льготных условиях.

"Мы сейчас отрабатываем с руководством каждого рынка, мы ставим им задачу, чтобы предприниматели не остались без работы. Если ведется модернизация рынка, мы помогаем обеспечить временными местами, чтобы люди не теряли работу. И чтобы их работа не останавливалась. Социальную стабильность мы ставим во главу угла. Но при этом работа по модернизации будет продолжаться. Позиция акимата здесь будет очень жесткая. Те рынки, которые не ведут работы по модернизации, они будут в соответствии с законом оштрафованы. Будут приниматься меры вплоть до их закрытия", – подчеркнул заместитель акима.