Что ожидает арендаторов "Алтын Орды" после модернизации рынка

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков встретился с администрацией рынка "Алтын Орда" в Алматы и обсудил вопросы модернизации торгового рынка. Об этом 5 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе МТИ, сообщает Zakon.kz.

По словам директора рынка "Алтын Орда" Данияра Дузбаева, на территории установлены и в тестовом режиме начали работать шесть шлагбаумов, и до конца следующей недели планируется запустить их в штатный режим.

Фото: gov.kz

"Мы ожидаем установку POS-терминалов. Работа в этом направлении продолжается. Сейчас разрабатывается сайт рынка, где каждый предприниматель сможет сам посмотреть наличие торговых мест, заключить договор аренды торговых точек и производить оплату через QR", – сообщил в ходе встречи руководитель управляющей компании ТОО "Big City Market" Данияр Дузбаев.

По итогам совещания председатель Комитета торговли МТИ РК поручил ускорить переход на цифровизацию бизнес-процессов и в кратчайшие сроки потребовал настроить постоянную работу шлагбаумов.

Фото: gov.kz

"Необходимо доработать программы по распознанию грузовых машин, заезжающих на территорию рынка, так как у них размер оплаты отличается от простого въезда на рынок. Они заезжают на рынок торговать своей продукцией на несколько дней. Соответственно, водители должны оплачивать фактическое время нахождения на рынке, а не сразу за несколько дней, как это делалось раньше", – добавил Айдар Абилдабеков.

В конце лета 2023 года на рынке "Алтын Орда" разгорелся очередной скандал: предприниматели пожаловались, что у них требуют крупные суммы за самые "проходные" места. Тем, кто не мог заплатить, предлагали переместиться в подвал. Подробности по ссылке.