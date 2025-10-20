Акимат Алматы сделал важное заявление по возможному изъятию земельных участков близ школы №20

В Алматы планируют расширить среднюю школу №20 в Турксибском районе, чтобы создать для учеников современные и комфортные условия обучения. Об этом 20 октября 2025 года заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что инициатива рассматривается в рамках программы развития социальной инфраструктуры города, направленной на обеспечение растущего числа жителей доступом к качественному образованию.

По данным Управлении образования Алматы, действующее здание школы сегодня значительно перегружено: количество учащихся превышает проектную мощность более чем в два раза, часть детей учится во вторую смену. При этом существующая постройка не соответствует современным требованиям сейсмостойкости и стандартам образовательной среды.

Заместитель руководителя Управления образования Мухтар Тажибаев сообщил, что новая школа будет отвечать всем актуальным нормам и запросам горожан:

"Новая школа рассчитана на обучение в одну смену, с расширенной образовательной программой и современной инфраструктурой. Наша задача – создать для детей светлые, просторные и безопасные классы, соответствующие статусу города".

Представители Управления земельных отношений Алматы разъяснили процедуру возможного изъятия земельных участков для государственных нужд. Жители выразили опасения, что территория может быть передана под строительство жилого комплекса. Эти слухи развеяли в профильном управлении.

"Земли, изымаемые для государственных нужд, используются строго по целевому назначению и не могут передаваться третьим лицам или использоваться в коммерческих целях. В данном случае речь идет исключительно о строительстве учебного объекта", – подчеркнули в управлении.

Директор школы №20 Гульнара Сарсенбаева также отметила, что расширение позволит решить проблему нехватки учебных кабинетов и создать комфортную образовательную среду.

"Школа работает в условиях постоянной перегруженности. Расширение позволит создать достойную образовательную среду, отвечающую запросам времени и потребностям детей", – прокомментировала она.

Депутат маслихата Алматы Бейбут Кусаинов подчеркнул, что все обращения жителей зафиксированы, и обсуждение проекта будет продолжено в открытом формате с участием инициативной группы.

"Проект носит социальный характер. Наша задача – обеспечить открытость процесса, соблюдение законных прав граждан и реализацию задач государства по развитию образования", – сказал он.

Проект расширения школы №20 станет частью комплексной программы модернизации образовательной инфраструктуры Алматы. Город последовательно инвестирует в образование, рассматривая его как стратегическое направление развития и основу человеческого капитала.

