Крупнейшую мега-ферму в Центральной Азии строят в СКО

АПК в Северо-Казахстанской области с каждым годом набирает новый виток развития. За последние пять лет в регионе введены 114 новых объектов сельского хозяйства. Сегодня здесь строятся сразу несколько крупнейших комплексов не только Казахстана, но и Центральной Азии.

Один из них – животноводческий комплекс КТ "Зенченко и К" в с. Новоникольское Кызылжарского района.

В СКО реализуется ряд высокотехнологичных проектов. В районе М. Жумабаева возводится молочный комплекс на 10 000 голов ТОО "СК Агро–2050" с установкой "Карусель" на 100 коров; параллельно разворачиваются цифровые фермы ТОО "Возвышенка СК" и ТОО "Атамекен Агро Корнеевка".

Среди передовых объектов – мега-ферма на 8 000 голов КТ "Зенченко и К", которая станет одним из самых крупных животноводческих комплексов в Центральной Азии.

"Не буду говорить о рекордных показателях, даже если 30 литров на голову взять, то 140-150 тонн молока ежесуточно мы должны получать с этой фермы. Для примера, сегодня хозяйство "Зенченко" на 7 фермах имеет 150 тонн. Если посчитать в пересчете 7 ферм, это в пределах где-то 300-350 человек. А то даже может и больше. То новую ферму мы рассчитываем на 80-90 человек. Соответственно, по году мы выйдем около 40 тысяч тонн", – рассказал генеральный директор товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко.

Фото: пресс-служба акимата СКО

По словам Геннадия Геннадиевича, в проект уже вложено 9-9,5 млрд тенге. Первый столб конструкции был установлен 20 мая. И вот спустя пять месяцев руководитель предприятия с уверенностью говорит: уже через двадцать дней стартует ввод животных – первая нетель войдет в новый коровник.

"У нас поставлен план. Через месяц ставим второе помещение. В первом помещении размещается 1 280 голов скота. В шлейфе 4 базы, поэтому на 4 800 голов дойных должно размещаться. Плюс потом еще 6 помещений, которые уже в шлейфе будут идти. Это и сухостой, и телятник, и молодняк, и все прочее. Непосредственно дойка должна будет запуститься в феврале. Мы, честно говоря, торопимся. По срокам, я думаю, такого Казахстан не видел, чтобы такие объемы запускались в течение 5-6 месяцев", – отметил Геннадий Зенченко.

Срокам помогают дисциплина стройки и опыт команды. Заслуги Геннадия Зенченко в АПК отмечены на государственном уровне: главой государства ему присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері" и вручен орден "Отан".

"Я горд, что на своей родной земле, в Северном Казахстане, мы получили такие достойные урожаи. Я помню своего папу в 1976 году, когда он получил орден "Знак Почета" за 12 центнеров с гектара. Сегодня наша область показывает 20 центнеров с гектара. Когда такое было? Понимаете, это большая-большая победа", – поделился гендиректор компании.

Фото: пресс-служба акимата СКО

Поддержка агросектора усиливает инвестиционный цикл. По программам "Кен Дала-1" и "Кен Дала-2" профинансировано 105 млрд тенге; через АО "КазАгроФинанс" – 47 млрд тенге; форвардный закуп составил 7,5 млрд тенге.

"По модели СКО показывают, что если правильно и подконтрольно получить деньги, ввести в объект, то можно получать высокий результат, имея такие субсидии. Сегодня даже призываю: пока есть такая возможность, надо всем одуматься, потому что кто занимается сельским хозяйством, животноводством, нужно пользоваться. Обновление парка происходит на глазах – не только с помощью отечественной, но и импортной, самой современной техники", – подытожил Зенченко.

На 2025 год предусмотрено 75,6 млрд тенге господдержки сельского хозяйства, в том числе 10,4 млрд – на субсидирование животноводства. Уборочная кампания в регионе близится к завершению: на сегодняшний день убрано 97% посевов зерновых и зернобобовых культур, урожайность – 20,5 ц/га.