Риддерская ТЭЦ вышла из "красной" зоны – Нурымбет Сактаганов

На XXIV сессии областного маслихата аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов доложил о ходе модернизации энергетической инфраструктуры региона и готовности к отопительному сезону.

По итогам прошлогодней ремонтной кампании, проводимой при поддержке правительства и в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", удалось снизить износ теплоэлектроцентралей с 62,1% до 58,4%. В нынешнем году на модернизацию и ремонт тепловых сетей и источников тепла из бюджета направлено свыше 10 млрд тенге.

Отдельно была отмечена работа на Риддерской ТЭЦ – одном из самых проблемных объектов региона.

"За последние два года мы вывели станцию из "красной" зоны риска. В этом году запланированы дополнительные ремонтные работы на сумму шесть миллиардов тенге. Это позволит снизить износ оборудования и повысить надежность теплоснабжения города", – отметил аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

Согласно планам, износ основного оборудования Риддерской ТЭЦ будет уменьшен с 45,7% до 43,1%, а тепловых сетей – с 66,8% до 59,1%.

Глава региона подчеркнул, что все необходимые меры для стабильного прохождения отопительного сезона уже приняты: бюджетные организации обеспечены углем в полном объеме, на всех теплоисточниках создан 20-дневный запас топлива.

"Энергетическая безопасность – это основа устойчивости региона. Мы не просто устраняем последствия износа, мы формируем новую, надежную систему теплоснабжения", – резюмировал Нурымбет Сактаганов.

Работа по модернизации ТЭЦ и сетей продолжится в рамках долгосрочных инвестиционных программ.