#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
519.41
600.85
6.41
Общество

Могут ли ВКО признать зоной экологического бедствия

смог, акимат, ВКО , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:26 Фото: Zakon.kz/Асем Кайратбек
Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК 20 ноября 2025 года рассказал, что делается для улучшения экологии региона, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурымбет Сактаганов сообщил, что в 2024 году на реализацию плана по охране окружающей среды было выделено 3,9 млрд в день. На текущий год уже предусмотрено 5,3 млрд в день. То есть рост составил 35%.

"Вопрос объявления зоной экологического бедствия не рассматривается. Наш подход – это системная работа. Это реализация нашего плана по охране окружающей среды. Я уже выше отметил", – добавил он.

По его словам, идут работы по модернизации котельных сетей, строительство и реконструкция очистных сооружений, рекультивация свалок, озеленения.

"Эту работу мы будем продолжать. Кроме того, требовать, чтобы промышленные предприятия постоянно обновляли, повышали эффективность своих систем очистки, покупали новые фильтры, устанавливали их. В этом направлении будем работать также. Будем решать вопросы по соединению частного сектора с центральным теплоснабжением. Все это даст соответствующий эффект. И в ближайшие четыре-пять лет мы уже будем жить совсем в другой экологической обстановке", – уверен глава региона.

Ранее аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов высказался о возврате прежнего часового пояса в регионе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
12:34, Сегодня
Аким ВКО ответил на просьбы о переводе времени в регионе
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
13:07, Сегодня
Аким орал и матерился на встрече с жителями в ВКО: как наказали чиновника
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
12:40, 17 февраля 2025
Нурымбет Сактаганов назначен новым акимом ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: