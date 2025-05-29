Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом подготовки инженерной инфраструктуры к отопительному сезону

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел рабочее совещание по подготовке предстоящего отопительного сезона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Руководители городских управлений, коммунальных служб и подрядных организаций доложили о проведенной работе и мерах по модернизации и строительству объектов инженерной инфраструктуры.

В текущем году планируется реконструировать 39 км теплосетей, 238 км электросетей, 260 км водопроводных и 34,7 км газовых сетей. Кроме того, в 2025 году предусмотрено строительство и модернизация 347 км сетей водоснабжения и водоотведения, а также ремонт 69 и реконструкция 16 котельных с заменой оборудования – 12 котлов, 47 механизмов, 11 емкостей и газового оборудования.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На совещании были также озвучены актуальные данные по текущему состоянию инженерных сетей: уровень износа составляет 56,1% по теплоснабжению; 64,5% по электроснабжению; 51,73% по водоснабжению и 36% по газу. Аким города подчеркнул важность системной работы по обновлению инженерной инфраструктуры.

"Я ежедневно буду получать сводки о ходе подготовки к отопительному сезону. Если где-то возникнут отставания – будем принимать меры. По модернизации магистральных линий и энергетических проектов договоры заключены, финансирование обеспечено, работа ведется. Важно не ослаблять контроль, особенно по готовности жилого сектора и социальных объектов", – отметил Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После совещания Дархан Сатыбалды посетил ряд ключевых объектов инженерной инфраструктуры города. На одном из ключевых объектов городской энергосистемы – ТЭЦ-2 он ознакомился с ходом масштабных ремонтных работ энергетического и вспомогательного оборудования. Проект модернизации направлен на повышение экологической и энергетической устойчивости и предусматривает увеличение электрической мощности до 557 МВт, тепловой – до 952 Гкал/ч, снижение выбросов загрязняющих веществ на 93%, а углеродного следа – на 38%.

"Модернизация ТЭЦ-2 – одна из ключевых задач. Это стратегический проект, от реализации которого зависит экологическая устойчивость и комфортная среда в городе. Улучшение экологических показателей является важным вкладом в развитие Алматы", – сказал Дархан Сатыбалды.

Акиму города доложили, что все подготовительные работы завершены, выполнено 47% свайных работ, продолжается строительство фундаментов и монтаж конструктивов, ведется поставка основного оборудования. Параллельно проводится ремонтная кампания в рамках подготовки к зиме: всего запланировано 56 ремонтов, из них 36% уже выполнено.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким города также посетил районную котельную "Орбита", обеспечивающую теплом и горячей водой южные микрорайоны Алматы, включая мкр. Орбита 1-4, Алмагуль и улицу Аскарова. В рамках модернизации здесь ведется установка трех новых аккумуляторных баков объемом по 2 тыс. куб. м каждый, предназначенных для хранения и поддержания температуры химически очищенной воды. Два бака уже введены в эксплуатацию, продолжаются работы по монтажу третьего. Реализация проекта позволит сбалансировать тепловую нагрузку в часы пикового потребления и повысить стабильность теплоснабжения.

В Бостандыкском районе аким города Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом работ по расширению котельной "Южная", введенной в эксплуатацию в 1972 году. В настоящее время котельная установленной мощностью 190 Гкал/ч обеспечивает теплом 356 многоквартирных жилых домов и 39 социальных объектов. Проект расширения до 290 Гкал/ч позволит подключить к централизованному отоплению дополнительно порядка 100 тысяч жителей южной части города.

Предусмотрено строительство нового здания котельного цеха, установка современных водогрейных котлов и вспомогательного оборудования, включая резервуары, очистные сооружения и систему пожаротушения. Аким города поручил обеспечить соблюдение сроков реализации проекта и завершить все подготовительные работы до начала отопительного сезона.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В контуре улиц Бухар Жырау – Масанчи – Габдуллина – Байтурсынова – Сатпаева ведется реконструкция теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1983 году. Теплоснабжением обеспечиваются более 220 объектов, включая жилые дома, школы и медучреждения. В текущем году планируется замена 1,5 км трубопроводов. Акиму города доложили, что работы рассчитаны на два года с переходом на 2026 год. Подача горячей воды на период реконструкции сохраняется.

По итогам рабочего объезда аким Алматы Дархан Сатыбалды поручил завершить все ключевые работы до начала отопительного сезона, уделить особое внимание подготовке социальных объектов – школ, детских садов и больниц. Установлен крайний срок подготовки к зимнему периоду – 31 августа. Дархан Сатыбалды подчеркнул, что контроль за качеством и сроками реализации проектов будет постоянным, а мероприятия по модернизации инфраструктуры – приоритетными в деятельности акимата.