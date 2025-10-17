Аким Алматы поручил улучшить условия труда и повысить оплату сотрудникам коммунальных служб

Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил ГКП на ПХВ "Алматы Тазалық" и ознакомился с условиями труда работников, ходом модернизации коммунального парка и организацией уборочных работ в преддверии зимнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В рамках рабочего визита Дархан Сатыбалды отметил, что эффективная и бесперебойная работа коммунальных служб напрямую зависит от обеспечения достойных условий для сотрудников.

По поручению акима в текущем году значительно увеличен фонд оплаты труда предприятия, что позволило повысить заработную плату дорожных рабочих, водителей и механизаторов на 30-55%.

Кроме того, численность работников предприятия выросла с 1560 до 3169 человек, в том числе на 1362 дорожных рабочих, 136 водителей и 84 механизатора. При этом штатная численность дорожных рабочих увеличена с 638 до 2 тыс. человек, что позволило перейти на трехсменный график работы и повысить эффективность уборки улично-дорожной сети.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Помимо повышения заработной платы, реализуется программа по созданию комфортных условий для персонала.

За счет спонсорских средств приобретены два модульных жилых пункта на 12 койко-мест каждый. До конца года планируется приобрести еще 10 пунктов общей вместимостью 60 мест. Прорабатывается вопрос установки модульного общежития на 28 мест, а по адресу ул. Ломоносова, 23, ведется строительство общежития на 100 мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для обеспечения комфортных условий проживания в зимний период из жилого фонда города временно предоставят два дома по 50 мест в Наурызбайском и Турксибском районах. В следующем году планируется дополнительно обеспечить 272 койко-места для работников коммунального предприятия.

"Повышение уровня оплаты труда и создание достойных условий для сотрудников коммунальных служб – важная составляющая стабильной работы города, особенно в зимний период. Необходимо не ограничиваться только заработной платой, а обеспечить полноценные условия для отдыха: зоны отдыха, кухни, прачечные, душевые и другие бытовые помещения. Кроме того, в следующем году количество общежитий для персонала должно быть увеличено до 400 мест", – подчеркнул Дархан Сатыбалды.