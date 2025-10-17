#АЭС в Казахстане
События

Плов, лагман, кулинария – кафе снесли в Алматы

кулинария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:01 Фото: акимат Алматы
В Алматы кулинария с летней террасой, расположенная по ул. Жандосова, д.78А, признана судом незаконной и попала под снос, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 17 октября в Управлении градостроительного контроля города, внеплановая проверка, проведенная ранее, установила, что собственник – ТОО "Biens Immobiliers" – возвел объект без разрешительных документов.

кулинария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:01

Фото: Zakon.kz

"В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений. 25 февраля 2025 года подано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд о сносе объекта в связи с неисполнением требований предписания. 29 мая 2025 года решением данного суда исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме", – сказано в распространенном сообщении.

снесенная кулинария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:01

Фото: акимат Алматы

Объект снесли принудительно накануне, 16 октября, с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

снесенная кулинария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 17:01

Фото: акимат Алматы

3 октября сообщалось о сносе кафе Taiyaki coffee по улице Макатаева в Алматы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
