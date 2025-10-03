#АЭС в Казахстане
События

В Алматы снесли кафе

забор в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:10 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Под снос попало кафе Taiyaki coffee, расположенное по улице Макатаева, 4а, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление градостроительного контроля Алматы.

Как оказалось, в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственником (физлицо) объект возведен без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров и эксплуатировался без акта ввода в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Тогда в отношении собственника приняли административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта.

"29 сентября 2025 года собственником во исполнение требований предписания управления был произведен демонтаж незаконного строения".Управление градостроительного контроля Алматы

Ранее под снос попал незаконный банный комплекс, расположенный по ул. Малая Абая, 190. Собственник возвел объект также без разрешительных документов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
