События

Большое незаконное здание в Алматы отправили под снос

дома под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:07 Фото: акимат Алматы
В Алматы сносят крупный незаконный объект, сообщает Zakon.kz

По информации Управления градостроительного контроля города от 26 ноября, по решению суда начат снос двухэтажного здания, расположенного в мкр. Таугуль-3 по ул. Бекет Ата, 46.

дома под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:07

Фото: акимат Алматы

"Собственник (физлицо) возвел объект за отсутствием полного пакета разрешительных документов. Управлением приняты административные меры и выдано предписание на устранение нарушений. Отметим, что дело было направлено в суд на снос объекта. Решением Ауэзовского районного суда от 20 ноября 2025 года исковые требования Управления градостроительного контроля были удовлетворены", – рассказали в ведомстве.

дома под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:07

Фото: акимат Алматы

Собственник начал снос объекта.

дома под снос в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 11:07

Фото: акимат Алматы

В октябре стало известно, что в Алматы попала под снос кулинария с летней террасой по ул. Жандосова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
