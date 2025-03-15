Хотел тишины и покоя во время работы: медбрата в Германии обвинили в убийстве пациентов
Как пишет A News, мужчина вводил пациентам смертельные инъекции. Согласно обвинительному заключению, предполагаемый серийный убийца хотел тишины и покоя во время ночной смены. Медбрат работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжело или неизлечимо больные люди получают помощь в виде облегчения симптомов.
Отмечается, что мужчина был арестован еще в июле 2024 года по обвинению в 11 случаях покушения на убийство. Однако в ходе расследования выявлялось все больше и больше случаев. Чтобы прояснить ситуацию, сотрудники правоохранительных органов посетили несколько кладбищ и эксгумировали по меньшей мере четыре тела.
Согласно данным издания, в середине февраля прокуратура города Аахен предъявила обвинение медбрату в пяти убийствах и 25 случаях покушения на убийство. Однако на этом расследование не было прекращено. Позже медбрату было предъявлено дополнительное обвинение в четырех убийствах и девяти случаях покушения на убийство. При этом указывается, что среди жертв были не только неизлечимо больные пациенты, но и лица, состояние которых улучшилось и которые готовились к выписке. Некоторые из выживших после инъекций столкнулись с тяжелыми последствиями передозировки.
Издание уточняет, что в ряде случаев медбрат якобы совершал несколько попыток убить определенных пациентов. Все преступления, предположительно, были совершены в период с декабря 2023-го по май 2024 года.
Суд над мужчиной по первоначальным 30 обвинениям должен начаться 24 числа.
Пока не решено, будут ли новые обвинения включены в это судебное разбирательство.
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