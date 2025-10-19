День мужества, службы и верности делу: спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник

19 октября в Казахстане отмечается День спасателя. Это праздник всех тех, кто ежедневно и бесстрашно вступает в борьбу со стихией и рискует собой ради спасения человеческих жизней. О том, с какими сложными ситуациями сталкиваются невероятно смелые и сильные герои, в материале Zakon.kz.

День спасателя в Казахстане официально отмечают 19 октября с 2008 года. К слову, эта дата выбрана не случайно – ровно 30 лет назад был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В этот день чествуют сотрудников гражданской обороны, противопожарных и водно-спасательных служб страны. В их рядах пожарные, водолазы, кинологи, врачи, психологи и представители других сфер.

Фото: akorda.kz

Работа каждого из них требует проявления высокого профессионализма, ответственности и самоотверженности, но особо высокие требования предъявляются к пилотам в авиационном подразделении МЧС РК АО "Казавиаспас".

В настоящее время в распоряжении казахстанских спасателей 32 вертолета: 22 Eurocopter (AIRBUS HELICOPTERS), остальные – Ми-8. Эта воздушная машина отличается надежностью и ее можно использовать в разных целях, в том числе, в составе медицинской службы, перевозить гуманитарные грузы и личный состав, а также тушить пожары с воздуха.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Однако из-за больших размеров воздушного судна и технических особенностей управлять вертолетом Ми-8 непросто. Поэтому за его штурвал обычно допускают летчиков с большим опытом. В АО "Казавиаспас" МЧС РК одним из таких пилотов является Калдыбек Асанов – специалист с более чем 30-летним стажем в гражданской авиации.

Фото: из личного архива Калдыбека Асанова

За годы службы летчик не раз становился участником сложнейших спасательных миссий. Одним из наиболее запоминающихся эпизодов для него стала операция по тушению масштабных лесных пожаров в Турции. Рискуя жизнью, Калдыбек Мадибекович и его коллеги доставляли воду в самые опасные точки, не позволяя огню распространиться и уничтожить все на своем пути.

"Командировка в Турцию мне запомнилась длительным перелетом нашей авиации. Сначала мы летели из Алматы до Актау, потом перелет проходил через территорию Российской Федерации и Грузии. После мы прибыли в турецкий город Доломан и практически сразу включились в работу, нельзя было терять драгоценное время", – рассказал пилот.

Фото: из личного архива Калдыбека Асанова

Кроме казахстанцев, на помощь к своим турецким коллегам пришли спасатели из США, России и Азербайджана. Иностранцы высоко оценили мастерство пилотов "Казавиаспаса" в тяжелых условиях работы.

"Работать нужно было очень аккуратно, постоянно быть со своими коллегами на связи, координировать действия друг друга и всегда быть готовым оказать поддержку с воздуха пожарным, которые работают на земле. Категория сложности возгорания была очень высокая. Полеты длились без перерывов с утра и до вечера. После боевого дежурства пилоты собирались на аэродроме и обсуждали дальнейшую тактику. Приятно, что казахстанцев всегда хвалили и отмечали наши эффективные действия и храбрость", – поделился Калдыбек Мадибекович.

Непросто пришлось местной авиации и при тушении крупного возгорания в природном резервате "Семей орманы". Калдыбек Асанов рассказал, что летчики и пожарные работали без отдыха, пока пламя не удалось полностью сбить и ликвидировать.

"Когда случился пожар в "Семей орманы", нас подняли по тревоге, из Алматы до Семея мы совершили перелет за два часа. Практически сразу приступили к работе, лишь заправив баки и набрав воды. Техника и люди работали на износ, но никто не замечал усталости и не думал ни о чем другом, кроме как о том, как можно быстрее ликвидировать пожар", – рассказал Калдыбек Асанов.

Фото: akorda.kz

Особое место в служебной биографии летчика занимает и операция по ликвидации весенних паводков 2024-го в Атырауской области. Тогда авиации было сложно работать в зоне масштабного подтопления из-за непогоды. Но Калдыбек Асанов, несмотря на все капризы погоды, неоднократно поднимал вертолет в воздух и доставлял гуманитарную помощь в отдаленные населенные пункты, которые оказались отрезанными стихией от большой земли.

"Жители сел, которые остались в изоляции от внешнего мира, надеялись только на авиацию. Люди выходили из домов, услышав звук винтов вертолета, благодарили за то, что мы не оставили их в беде. Когда слышишь от человека простое "Спасибо", становится очень легко на душе, и работать хочется с удвоенной силой", – поделился Калдыбек Мадибекович.

Фото: akorda.kz

За проявленный героизм, высокий профессионализм и верность долгу Калдыбек Асанов удостоен ряда высоких государственных наград, включая орден "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышұлы и нагрудный знак "Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін".

Стоит отметить, что в этом году МЧС Казахстана отмечает свое 30-летие. Тридцать лет мужества, службы и верности делу. За это время МЧС превратилось в одну из самых технологичных и мобильных служб страны.

Более 30 тысяч сотрудников ежедневно несут службу в разных уголках страны – от горных постов до степных районов, от Каспийского побережья до крупных мегаполисов.