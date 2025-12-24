Мехрибан Алиева обратилась к своему мужу-президенту Азербайджана
Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
24 декабря первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией, адресованной президенту страны Ильхаму Алиеву, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram она поздравила мужа с днем рождения.
"Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце – это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!" – говорится в публикации.
24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 64 года.
А президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить счет для виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript