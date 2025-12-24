#Казахстан в сравнении
Мир

Мехрибан Алиева обратилась к своему мужу-президенту Азербайджана

День рождения Ильхама Алиева, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 05:25 Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
24 декабря первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией, адресованной президенту страны Ильхаму Алиеву, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она поздравила мужа с днем рождения.

"Достоинство, чистота помыслов и доброе сердце – это молитва без слов, которую слышит Всевышний. Пусть Великий Аллах хранит Вас и наш народ!" – говорится в публикации.

24 декабря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 64 года.

А президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить счет для виновных в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Алия Абди
Алия Абди
