Хищение 2 млрд тенге: арестованы элитные квартиры, машины и лошади депутата маслихата в ВКО

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 20 октября рассказали, что в числе подозреваемых – бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.

На преступные доходы куплены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.





В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.