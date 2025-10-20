Хищение 2 млрд тенге: арестованы элитные квартиры, машины и лошади депутата маслихата в ВКО
В отношении руководства ТОО "QazConstructions" идет расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство 11 социальных объектов в семи районах Восточно-Казахстанской области и области Абай, сообщает Zakon.kz.
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 20 октября рассказали, что в числе подозреваемых – бывший заместитель директора ТОО, являющийся депутатом маслихата Курчумского района.
"В результате преступных действий не введены в эксплуатацию четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также водопроводные сети, предназначенные для обеспечения водой семи сел, где проживают свыше 20 тыс. человек. Общая сумма хищения составляет более 2 млрд тенге, которые обналичены через аффилированные предприятия", – сообщили детали в АФМ.
На преступные доходы куплены квартиры в элитных жилищных комплексах Астаны, автомашины Lamborghini Urus, Cadilac Escalade, Mersedes и редкие породы лошадей, на которые с санкции суда наложен арест.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Расследование продолжается.
16 октября 2025 года стало известно, что в отношении "СК-Фармация" завели уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.
