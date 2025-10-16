#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Общество

На "СК-Фармация" завели уголовное дело

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:26 Фото: pixabay
Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, дело заведено по факту хищения бюджетных средств.

"Уголовное дело расследуется. Иные данные я вам сообщить не могу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса", – озвучил он.

В начале 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат считает, что надо полностью запретить алкоголь в Казахстане
14:01, Сегодня
Депутат считает, что надо полностью запретить алкоголь в Казахстане
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
11:11, Сегодня
Уголовное дело завели на блогеров Жанабыловых
АФМ: Пострадавшие от "Актив Маркета" могут не платить проценты по займам
12:56, Сегодня
АФМ: Пострадавшие от "Актив Маркета" могут не платить проценты по займам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: