На "СК-Фармация" завели уголовное дело

Заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов 16 октября 2025 года на брифинге в Сенате рассказал, что на компанию "СК-Фармация" завели уголовное дело, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, дело заведено по факту хищения бюджетных средств.



"Уголовное дело расследуется. Иные данные я вам сообщить не могу в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса", – озвучил он.

В начале 2025 года в Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) указали на недостаточную прозрачность процедур в деятельности ТОО "СК-Фармация", что способствует увеличению расходов на закупки медикаментов. Прибыль компании формируется за счет наценки от 5% до 7%, что, по мнению экспертов, снижает ее заинтересованность в ценовой конкуренции.

