120 млн тенге ушли на элитную квартиру, машины и земли вместо ремонта дорог в Усть-Каменогорске

Бывшее руководство КГП на ПХВ "Таза Өскемен" в Восточно-Казахстанской области подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 3 ноября, в числе подозреваемых – бывший директор и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель.

"Подозреваемые в период 2022-2023 годы, используя свое служебное положение, без проведения процедуры государственных закупок, систематически незаконно перечисляли бюджетные средства в адрес аффилированных коммерческих структур. Суть противоправной схемы заключалась в оформлении фиктивных документов о поставке материалов и аренде техники. В частности, в документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов", – раскрыли детали в АФМ.

В дальнейшем полученные деньги обналичивали через индивидуального предпринимателя и распределяли между участниками схемы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемые купили квартиру в элитном ЖК в Усть-Каменогорске, машины BMW X6M, Subaru Forester, а также земельные участки, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении бывшего директора КГП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

