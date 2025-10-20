#АЭС в Казахстане
События

Скончался выдающийся казахстанский музыковед Юрий Аравин

казахстанский музыковед Юрий Аравин, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:14 Фото: Facebook/Ирэна Аравина
Сегодня, 20 октября 2025 года, стало известно о смерти Заслуженного деятеля искусств РК Юрия Аравина, сообщает Zakon.kz.

Ему было 84 года. Печальной новостью поделилась дочь Юрия Аравина – Ирэна.

скриншот с Facebook о смерти Юрия Аравина, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 14:14

Фото: Facebook/Ирэна Аравина

Министр культуры и информации Аида Балаева выразила соболезнования, подчеркнув, что казахстанская культура понесла тяжелую утрату.

"Ушел из жизни Заслуженный деятель искусств Казахстана, кавалер орденов "Парасат" и "Отан", член Союза композиторов Республики Казахстан, профессор Юрий Аравин. Для нашей страны имя Юрия Петровича значило очень много. Он был одним из самых известных популяризаторов казахской народной музыки. Подвижник от культуры, он выступил инициатором многочисленных фольклорных экспедиций, в ходе которых были восстановлены и переложены древние музыкальные произведения. В 70-ые годы прошлого века Юрий Аравин выступил с серией теле – и радиопередач, посвященных казахской музыке, народным композиторам и акынам. Талантливый музыковед, влюбленный в казахский фольклор, он открыл публике богатый мир традиционного национального искусства", – написала министр в Facebook.

Балаева также отметила, что Юрий Петрович воспитал множество талантливых учеников.

"Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам".Аида Балаева

Юрий Аравин родился 2 апреля 1941 года в Твери. Казахстанский музыковед, музыкальный педагог, профессор. В 1968 году окончил историко-теоретический факультет Новосибирской консерватории, в 1972 году аспирантуру Алматинской государственной консерватории им. Курмангазы. Много лет он преподавал музыкально-исторические и теоретические дисциплины в Казахском государственном женском педагогическом институте, а также в государственной консерватория имени Курмангазы в Алматы.

Юрий Аравин автор таких произведений как: "Лирическая поэма памяти Абая", "Три поэмы о народных героях", "Поэма Тулебаева "Казахстан", "У истоков современного уйгурского симфонизма", "К истории песенного симфонизма" и других. Он также участвовал в создании учебников по истории музыки.

Был автором телепередач: "Музей звуков", "Малая антология казахской музыки", авторского цикла на радио "Тотем" – "Степное созвездие".

Член Союза композиторов РК и Союза музыкальных деятелей РК, Заслуженный деятель искусств Казахстана, Кавалер орденов "Парасат" и "Отан".

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Юрия Аравина.

Ирина Капитанова
