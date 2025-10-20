Земли на 5,9 млрд тенге из элитного района Алматы вернули в госсобственность

В Алматы прокуратура добилась возврата в госсобственность сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания, сообщает Zakon.kz.

В результате проверки было установлено, что участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана.

В итоге по иску прокуратуры 16 июля 2025 года специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил требования о возврате земель государству.

Уже 2 октября апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.

"Таким образом, земельные участки стоимостью 5,9 млрд тенге возвращены в государственную собственность". Пресс-служба прокуратуры Алматы

