Земли на 5,9 млрд тенге из элитного района Алматы вернули в госсобственность
В Алматы прокуратура добилась возврата в госсобственность сельскохозяйственных земель площадью 72 гектара, незаконно находившихся во владении юридического лица, учредителем которого являлась иностранная компания, сообщает Zakon.kz.
В результате проверки было установлено, что участки, расположенные в элитной части города, использовались с нарушением требований Земельного кодекса, так как иностранные субъекты не могут владеть сельхозземлями на территории Казахстана.
В итоге по иску прокуратуры 16 июля 2025 года специализированный межрайонный экономический суд города удовлетворил требования о возврате земель государству.
Уже 2 октября апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.
"Таким образом, земельные участки стоимостью 5,9 млрд тенге возвращены в государственную собственность".Пресс-служба прокуратуры Алматы
