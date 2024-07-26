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Законодательство РК

Элитный городок отменяется: "Парк ветеранов" в Талдыкоргане вернули государству

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 09:50 Фото: Zakon.kz
Суд удовлетворил иск прокуратуры Талдыкоргана о признании незаконным предоставления частному лицу 74 гектаров земель "Парка ветеранов" и возврате их в государственную собственность. Детали заседания озвучили Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

Прокуроры установили, что данный участок, относящийся к территории лесопарковой зоны общего пользования, в 2004 году был незаконно отчужден частному лицу (нарушение ст. 26 Земельного кодекса).

В последующем, как отмечено в публикации прокуратуры за 26 июля 2024 года, новый собственник изменил их целевое назначение, намереваясь построить элитный коттеджный городок. Для этого территория парка была сегментирована на 240 участков.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

19 июля 2024 года стало известно, что Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта, принадлежавшую экс-министру культуры Арыстанбеку Мухамедиулы, вернули государству.

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Жетысуская область Талдыкорган 2024 год
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