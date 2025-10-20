Повлияла ли авария на Оренбургском ГПЗ на газоснабжение Астаны

Министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что слухи не соответствует действительности.

"Газоснабжение газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений. Стабильность поставок гарантируется за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ. Ранее в связи с временными ограничениями на прием газа на ОГП оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение объема добычи.

"Данная мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана. Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ. Вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке", – уточнили в министерстве.

Министерство энергетики призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальной информации и не поддаваться на спекуляции. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.