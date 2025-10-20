#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.12
627.02
6.65
События

Повлияла ли авария на Оренбургском ГПЗ на газоснабжение Астаны

в Минэнерго отреагировали на слухи о возможных перебоях с газом в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 22:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что слухи не соответствует действительности.

"Газоснабжение газифицированных регионов страны, включая столицу, осуществляется в штатном режиме, в полном объеме и без каких-либо ограничений. Стабильность поставок гарантируется за счет заранее предусмотренных резервных механизмов. Все недополученные объемы оперативно замещаются в рамках действующих контрактов, поэтому никакого дефицита газа для внутренних потребителей, включая столичные ТЭЦ, нет и не прогнозируется", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, полученной от партнеров, в ближайшее время ожидается возобновление приема газа на Оренбургском ГПЗ. Ранее в связи с временными ограничениями на прием газа на ОГП оператор месторождения Карачаганак осуществил контролируемое снижение объема добычи.

"Данная мера не влияет на исполнение обязательств по поставкам газа на внутренний рынок Казахстана. Возвращение к плановым производственным показателям начнется сразу после восстановления штатной работы ГПЗ. Вопрос строительства собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке является стратегическим приоритетом для правительства и находится в активной проработке", – уточнили в министерстве.

Министерство энергетики призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальной информации и не поддаваться на спекуляции. Ситуация находится на постоянном контроле правительства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Минэнерго: Газоснабжение Казахстана не пострадало из-за аварии на Оренбургском заводе
14:03, 19 октября 2025
Минэнерго: Газоснабжение Казахстана не пострадало из-за аварии на Оренбургском заводе
Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА
14:07, 19 октября 2025
Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА
Бектенов раскритиковал медленные темпы строительства ГПЗ в Жанаозене
09:37, 23 апреля 2025
Бектенов раскритиковал медленные темпы строительства ГПЗ в Жанаозене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: