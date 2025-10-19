Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что Оренбургский газоперерабатывающий завод в России временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, сообщает Zakon.kz.

По информации ПАО "Газпром", это произошло 19 октября после аварийной ситуации, вызванной атакой беспилотника.

Российская сторона пока не предоставила данных о характере повреждений и сроках восстановления работы завода.

Сейчас прорабатываются вопросы переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу. Оценка потенциальных потерь и дальнейшие меры будут озвучены дополнительно.

Министерство отметило, что ситуация находится под контролем и Казахстан находится в постоянном контакте с российской стороной и операторами месторождения.

В Минэнерго подчеркнули, что газоснабжение внутри Казахстана не затронуто — подача газа потребителям продолжается в штатном режиме.

