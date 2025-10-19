#АЭС в Казахстане
События

Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА

газопровод, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 14:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики Казахстана сообщило, что Оренбургский газоперерабатывающий завод в России временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак, сообщает Zakon.kz.

По информации ПАО "Газпром", это произошло 19 октября после аварийной ситуации, вызванной атакой беспилотника.

Российская сторона пока не предоставила данных о характере повреждений и сроках восстановления работы завода.

Сейчас прорабатываются вопросы переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу. Оценка потенциальных потерь и дальнейшие меры будут озвучены дополнительно.

Министерство отметило, что ситуация находится под контролем и Казахстан находится в постоянном контакте с российской стороной и операторами месторождения.

В Минэнерго подчеркнули, что газоснабжение внутри Казахстана не затронуто — подача газа потребителям продолжается в штатном режиме.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
14:03, Сегодня
08:34, 02 мая 2023
19:00, 02 июля 2025
