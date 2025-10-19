Минэнерго: Газоснабжение Казахстана не пострадало из-за аварии на Оренбургском заводе

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало инцидент на Оренбургском газоперерабатывающем заводе, где 19 октября произошла авария после атаки беспилотника, сообщает Zakon.kz.

По данным ПАО "Газпром", предприятие временно прекратило прием сырого газа с месторождения Карачаганак.

Российская сторона пока не сообщила о характере повреждений и сроках восстановления работы завода.

В Минэнерго подчеркнули, что газоснабжение внутри Казахстана не нарушено – подача потребителям продолжается в штатном режиме.

Ведомство уточнило, что вопросы переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу прорабатываются с недропользователями. Оценка возможных потерь и дальнейшие действия будут представлены позже.

Министерство заверило, что держит ситуацию под контролем и находится в постоянном контакте с российской стороной и операторами месторождения.

Ранее правительство ввело мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.