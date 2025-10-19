Минэнерго: Газоснабжение Казахстана не пострадало из-за аварии на Оренбургском заводе
По данным ПАО "Газпром", предприятие временно прекратило прием сырого газа с месторождения Карачаганак.
Российская сторона пока не сообщила о характере повреждений и сроках восстановления работы завода.
В Минэнерго подчеркнули, что газоснабжение внутри Казахстана не нарушено – подача потребителям продолжается в штатном режиме.
Ведомство уточнило, что вопросы переработки карачаганакского сырья и возможного влияния на нефтедобычу прорабатываются с недропользователями. Оценка возможных потерь и дальнейшие действия будут представлены позже.
Министерство заверило, что держит ситуацию под контролем и находится в постоянном контакте с российской стороной и операторами месторождения.
Ранее правительство ввело мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.