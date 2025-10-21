Опасная погода: в каких областях объявили штормовое предупреждение на 22 октября

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Атырауской области ожидается туман. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.



На северо-востоке Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Карагандинской области ожидается ветер восточный, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на юге области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 25 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки 1-3 градуса. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

