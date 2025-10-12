#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
События

Штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК

дождь на стекле, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 17:02 Фото: pixabay
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 13 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются туман и гололедица. В Караганде ночью на дорогах гололедица.

В Туркестанской области на горных перевалах порывы ветра до 20 м/с. На севере, юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и западе области — высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах порывы ветра до 22 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидается туман. На юге и в горных районах порывы ветра до 20 м/с.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 17:02
Снег, дождь и ветер: прогноз погоды на ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте

В Акмолинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе области порывы ветра до 20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, севере и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе и северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и юго-западе порывы ветра до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере порывы ветра до 20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на западе, юге и в центре ожидаются туман и гололед. Ночью на юго-западе и днем на востоке и юге порывы ветра до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на юге и востоке ожидается туман. На дорогах гололедица. В Павлодаре ночью на дорогах гололедица.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидается гололед. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Утром и днем на западе и юге порывы ветра до 20 м/с.

Также ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
17:08, 04 октября 2025
Заморозки, ветер и гололед: в 13 регионах РК объявили штормовое предупреждение
Дожди со снегом накроют РК: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
21:06, 13 марта 2025
Дожди со снегом накроют РК: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение
На среду в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
19:52, 17 июня 2025
На среду в 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: