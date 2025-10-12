Штормовое предупреждение объявили в 14 областях РК

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана на 13 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются туман и гололедица. В Караганде ночью на дорогах гололедица.

В Туркестанской области на горных перевалах порывы ветра до 20 м/с. На севере, юге, западе и в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и западе области — высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах порывы ветра до 22 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидается туман. На юге и в горных районах порывы ветра до 20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе области порывы ветра до 20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, севере и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе и северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на западе и юго-западе порывы ветра до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере порывы ветра до 20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на западе, юге и в центре ожидаются туман и гололед. Ночью на юго-западе и днем на востоке и юге порывы ветра до 20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области на юге и востоке ожидается туман. На дорогах гололедица. В Павлодаре ночью на дорогах гололедица.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидается гололед. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Утром и днем на западе и юге порывы ветра до 20 м/с.

Также ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 13 октября 2025 года.