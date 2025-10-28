#АЭС в Казахстане
События

Опасная погода: в 15 областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 21:06 Фото: unsplash
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение в 15 регионах Казахстана на 29 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге, западе, в горных районах, днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается временами гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее мы писали, что в трех крупнейших мегаполисах Казахстана в конце октября 2025 года ожидаются дожди. А температура будет разной: в Астане – мороз до -4°С, в Алматы – тепло до +19°С, в Шымкенте – почти летняя жара до +26°С. Подробнее о прогнозе на 29, 30 и 31 октября можете узнать по ссылке.

