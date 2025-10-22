В Шымкенте прошли торжественные мероприятия ко Дню Республики Казахстан

В 2025 году Казахстан традиционно отмечает День Республики широкомасштабными мероприятиями, в том числе и в городе Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

25 октября – одна из ключевых дат в истории нашей страны. Этот день символизирует закладку фундамента государственности Казахстана и начало новой эпохи в статусе независимого суверенного государства.

В преддверии Дня Республики в Енбекшинском районе города Шымкента состоялся праздничный концерт, организованный районным акиматом. В числе приглашенных – жители района и города, а также гости.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Торжественное мероприятие началось с исполнения Государственного Гимна Республики Казахстан. В программе выступили заслуженные артисты областной филармонии, а также творческие коллективы, представившие номера в жанрах национального и современного искусства. Концертная программа была направлена на укрепление патриотического духа и единства народа.

В ходе мероприятия с приветственным словом выступил аким Енбекшинского района Досбол Есилбек. В своем обращении он подчеркнул значимость единства и труда как основы дальнейшего развития общества.

"День Республики – это начало нашего государства, символ становления казахского народа как самостоятельной нации. Этот праздник воспитывает в каждом гражданине патриотизм и любовь к Родине. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим трудом вносит вклад в развитие района и процветание нашей страны", – отметил аким района.

В рамках праздника 15 работников различных сфер – образования, здравоохранения, правоохранительных органов, коммунального хозяйства и культуры – были награждены благодарственными письмами за значимый вклад в социально-экономическое развитие района и активное участие в общественной жизни.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

"Данная награда – это результат труда не только мой, но и моих учеников. Будущее нашей страны – в образованном молодом поколении. Для меня честь оправдать возложенное на меня доверие. День Республики – особенный праздник, который пробуждает в сердцах казахстанцев патриотизм и гордость за Родину", – отметила одна из награжденных – "Лучший учитель" Салтанат Сенгирбаева.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Праздничный вечер завершился исполнением патриотических песен и танцевальных постановок, которые вызвали живой отклик у зрителей и стали ярким акцентом торжества.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

День Республики Казахстан – это важное событие, которое напоминает о значимых вехах истории нашей страны, достижениях на пути становления государственности, укрепляет национальное единство и сплоченность. Этот праздник служит напоминанием о ценности независимости и суверенитета нашего государства.