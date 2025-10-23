#АЭС в Казахстане
События

Алматинцы получили массовое уведомление о землетрясении

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 12:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 23 октября 2025 года, жители и гости Алматы получили на свои телефоны массовое уведомление о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Оно пришло на мобильные устройства граждан в 12:21.

"Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация на сайтах и социальных сетях ДУС и акимата Алматы", – говорится в национальном оповещении, которое получили алматинцы в четверг.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что землетрясение произошло в 136 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. В МЧС Казахстана уточнили, что оно было зарегистрировано в 12:20. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, в селе Тогуз-Булак и Конур-Олен интенсивность землетрясения составила около 3-х баллов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
