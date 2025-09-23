#АЭС в Казахстане
Общество

После массовой тревоги о землетрясении в Алматы началась проверка

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В воскресенье, 21 сентября 2025 года, жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал, сообщает Zakon.kz.

Телефонные уведомления напугали получателей. Люди в панике покидали не только квартиры, но и торговые дома. Многие в тот момент праздновали на площади День города.

Позже в МЧС заявили: подземные толчки зарегистрировали в девяти километрах от Алматы. В эпицентре магнитуда составила 3,8. А вот в самом городе землетрясение вообще не ощущалось.

Поэтому возникает вопрос, почему система оповещения сработала.

Уже 22 сентября комиссия выехала на сейсмостанции. Специалисты начали проверку.

Новую технологию, как напомнили журналисты издания "КТК", запустили в 2024 году. Она обошлась бюджету в 475 миллионов тенге.

Тогда заявляли: экстренные сообщения люди будут получать только при сильном землетрясении – свыше 4 баллов.

"В настоящее время специалисты проводят исследования сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств. Ведется калибровка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы повысить точность своевременности уведомлений. Согласно данным сейсмодатчиков, 21 сентября было зафиксировано землетрясение, которое не представляло угрозы для населения и объектов инфраструктуры".Гульдана Нурымбетова, официальный представитель ДЧС Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 09:36
Руководитель ДЧС Алматы обратился к жителям из-за землетрясения

21 сентября в 16:25 жителям и гостям Алматы пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, однако эпицентр находился всего в 9 км на юго-запад от Алматы. Позже стало известно, что оповещение пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
